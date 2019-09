Stena Impero ankommer til Dubai efter frigivelse i Iran

Det svenskejede tankskib Stena Impero, der siden juli har været opbragt af Iran, ankom lørdag eftermiddag til Dubai.

"Omsider er vi nu lige ved at kunne lægge til i Dubai," siger Erik Hånell, som er øverste leder af Stena Bulk, der ejer skibet.

Rederiet siger, at besætningen vil blive undersøgt af læger i Dubai og vil modtage krisehjælp efter trængslerne, inden de kan tage hjem til deres familier.

Skibets besætning kommer fra Rusland, Indien, Letland og Filippinerne, og de rejser nu hjem til deres respektive hjemlande for at holde lidt fri, siger Will Marks, som repræsenterer rederiet.

En ny besætning kommer om bord, og olietankeren skal efter planen fortsætte driften, fortæller han.

Skibet satte fredag morgen i bevægelse og forlod havnen i den iranske havneby Bandar Abbas.

Olietankskibet er svenskejet, men indregistreret i Storbritannien. Det blev beslaglagt af den iranske revolutionsgarde den 19. juli i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud.

Skibet havde ifølge Iran forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

Det skete, to uger efter at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte en iransk olietanker med den begrundelse, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod Syrien.

Men det blev i nogle britiske medier tolket som "tak for sidst" fra Irans side og et bytteobjekt for at få den iranske olietanker ud at sejle igen.

Tidligere på måneden oplyste rederiet Stena Bulk, at syv af de 23 tilbageholdte besætningsmedlemmer på skibet "Stena Impero" var frigivet af Iran, mens 16 stadig var tilbageholdt.

