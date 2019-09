Sovcomflots topchef træder tilbage

Sovcomflot får en ny CEO, da nuværende topchef Sergei Frank træder tilbage.

Det skriver Reuters på baggrund af en meddelelse fra Ruslands vicepremierminister Maxim Akimov.

Sergei Frank har været CEO for det russiske statsejede tankrederi siden 2004. Han træder nu tilbage og ventes ifølge nyhedsbureauet i stedet at tage over som bestyrelsesformand.

Sovcomflots nye CEO bliver nuværende executive VP Igor Tonkovidov.

Rederiet var i første halvår i stand til at vende et underskud til overskud med et resultat på 91 mio. dollars, mens omsætningen steg til 828 mio. dollars, og Sergei Frank var på den baggrund optimistisk om tankudsigterne for resten af 2019.

"Baseret på forudsigelserne for balancen mellem udbud og efterspørgsel for tankskibe, og hvis man tager højde for sæsonmæssige faktorer, er vi fortsat forsigtig optimistisk for resultaterne i anden halvdel af året samt for udsigterne i 2020," lød det fra den afgående CEO.

Sovcomflot går sammen med producent om at etablere LNG-rederi

Sovcomflot og Cosco Shipping indgår nyt LNG-partnerskab