Maersk Tankers og Cargill skaber fælles produkttank-pool

Maersk Tankers og handelshuset Cargill opretter en fælles MR-pool som et led i et nyt strategisk samarbejde mellem de to selskaber.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Den nye MR-pool udspringer af Maersks Tankers eksisterende MR-pool på 44 skibe, som selskabet håndterer for ti partnere. De får nu følgeskab af Cargills 20 MR-skibe, og dermed vil poolen bestå af over 60 skibe.

Poolen vil blive drevet af Maersk Tankers, men med medlemmer af Cargills tankteam, som vil arbejde fuld tid med det nye samarbejde.

"Vi er begejstrede over at blive partner med Cargill, en nøgleaktør i industrien. Det nye setup vil øge skalaen i poolen betydeligt og give os mere fleksibilitet til at tilbyde en bedre service til vores kunder," udtaler Claus Grønborg, Chief Commercial Officer i Maersk Tankers, i meddelelsen.

Holdet bag den nye pool får kontorer i København, Singapore og Houston.

Samarbejdet mellem parterne omfatter ikke derivater eller MR-skibe på periode-aftaler, men parterne oplyser, at de satser på at tiltrække flere skibe fra andre skibsejere over tid.

