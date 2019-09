Hunter går med i ny pool for VLCC'ere med scrubbere

Det norske tankrederi Hunter Group går med i en ny pool, som er dedikeret moderne VLCC'ere med scrubbere.

Bag poolen står Tankers International, som i forvejen driver flere tank-pools, hvor store tankerederier såsom Euronav har placeret flere af sine skibe.

Ifølge Hunter Group er der tale om den første scrubber-pool i verden. I poolen vil også indgå skibe fra Hartree Maritime Partners, International Seaways, Oak Martitime og Ridgebury Tankers.

"Stiftelsen af scrubber-poolen vil maksimere selskabets indtjeningspotentiale gennem adgang til en storstilet drift med et stærk uafhængig ledelseshold sideløbende med at bevare 100 pct. af den forventede besparelse på brændstof fra scubbere," skriver Hunter Group i en meddelelse.

Hunter Group kontrolleres af den norske rigmand Arne Fredly, og rederiet nævnes i disse uger som et oplagt opkøbsmål for John Fredriksens Frontline, som ønsker at føje flere supertankere til flåden efter flere mislykkede forsøg.

