Avance Gas ser betydeligt bedre gasmarked

Rederiet Avance Gas har for alvor kunnet mærket effekterne af et langt bedre gasmarked i andet kvartal.

Efter en start på 2019, der i gasrederiets øjne var "svagt", og hvor det blev til underskud, så har raterne ædret sig betydeligt siden marts måned.

Det er med til at vende udviklingen for rederiet, der startede 2019 i rødt med et underskud på 15,2 mio. dollar i første kvartal, fremgår det af regnskabet offentliggjort torsdag.

"Det sæsonmæssige opsving i handelsaktivitet var sammen med stigende eksportkapacitet i USA med til at give en konstant styrkelse (af markedet, red.) i løbet af andet kvartal," skriver Avance Gas.

Fra tredje kvartals start er markedet dog klinget noget af igen, lyder rederiets vurdering.

"Selvom det stadig er på sunde niveauer, er fragtmarkedet blevet svækket noget ind i tredje kvartal, idet at de ti skibe leveret i første halvår er blevet absorberet, kombineret med et mere udfordrende handelsmiljø."

I andet kvartal kunne Avance Gas sammenlignet med årets første måneder mere end fordoble sin TCE-indtjening, der steg fra 14 mio. dollar til 40,4 mio. dollar. På bundlinjen gav det et nettooverskud på 9,8 mio. dollar for perioden. I samme periode sidste år fik rederiet et underskud på 19,3 mio. dollar.

For tredje kvartal har Avance afdækket 80 pct. af sine skibsdage til TCE-rater på omkring 45.000 dollar om dagen, fremgår det af regnskabet.

I andet kvartal satte Avance Gas desuden navn på sin nye topchef. Valget faldt her på Ulrik Andersen som afløser for Christian Andersen.

