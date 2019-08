Nordic American Tankers mindsker tab i andet kvartal

Højere rater har pyntet en anelse på bundlinjen hos tankrederiet Nordic American Tankers, der kommer ud af andet kvartal 2019 med et markant lavere underskud end i samme kvartal året før.

Tankrederiet har således tabt 4,9 mio. dollar i det seneste kvartal, hvor tabet i samme kvartal 2018 lød på 17,5 mio. dollar.

Også på toplinjen ser det bedre ud, hvor nettoomsætningen endte på 30,7 mio. dollar i andet kvartal 2019. Året før omsatte rederiet for 27 mio. dollar i det tilsvarende kvartal.

Og det er især de højere rater, der trækker selskabet i den retning, lyder det i regnskabet.

Her har første halvdel af 2019 budt på TCE-rater på 20.414 om dagen pr. skib, mens raterne i første halvdel af 2018 lå på 10.850 dollar pr. dag pr. skib.

"Nat befinder sig et godt sted med solide udsigter," skriver selskabet i regnskabet.

"Der er flere indikationer på, at tankmarkedet er på vej op. Den mest åbenlyse kan ses i den ovenstående år-til-år udvikling i tallene (rater, red), der tydeligt viser, at vinden er vendt," lyder det fortsat.

Olieeksport fra USA stiger

Nordic American Tankers henviser bl.a. til, at olieeksporten ud af USA fortsætter med at stige, og at det giver arbejde til selskabets suezmax-skibe.

Flåden hos Nordic American Tankers består netop af 23 suezmax-skibe, der hver især har en kapacitet på 1 mio. tønder råolie.

Desuden har selskabet landet en kontrakt med olieselskabet Equinor, der løber i 12-15 måneder med begyndelse i august 2019.

