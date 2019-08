Dorian fordobler omsætning efter kraftigt forhøjede rater

Raterne på markedet for LPG er strøget op i løbet af 2019, og det kan mærkes hos gasrederiet Dorian LPG, der har fordoblet sin omsætning og landet overskud på bundlinjen, i selskabet første kvartal.

Det viser regnskabet for selskabets første kvartal, der pga. det forskudte regnskabsår løber fra april til juni.

Helt konkret lå TCE-raterne for Dorian på 29.671 dollar i det seneste kvartal, hvilket svarer til en stigning på 79,2 pct. sammenlignet med samme kvartal året før. Stigningen skyldes markant bedre spotrater og en reduktion i bunkerpriserne, skriver Dorian.

"Vores realiserede TCE-rater blev næstet fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Da størstedelen af de ordrer, der bookes i dette kvartal, skal udføres i det næste, forventer vi, at fremgangen fra dette kvartal bliver endnu bedre i det næste, hvis ikke markedet ændrer sig markant i løbet af kvartalet," siger John C. Hadjipateras, bestyrelsesformand og CEO i Dorian, i forbindelse med regnskabet.

Selskabet har desuden næsten benyttet hele sin flåde i det seneste kvartal, hvor flådeudnyttelsen endte på 98,4 pct. overfor 83,6 pct. i samme kvartal 2018.

Og det smitter af på omsætningen, der er mere end fordoblet i månederne april til juni i år. Her har Dorian omsat for 61,2 mio. dollar, og det svarer til 121 pct. mere end omsætningen på 27,6 mio. dollar i de samme måneder året inden.

Bundlinjen bliver sort

Den forhøjede omsætning viser sig også på bundlinjen, hvor Dorian har vendt røde tal til sorte, og er kommet ud af kvartalet med et overskud på 6,1 mio. dollar. Sidste år på denne tid lød underskuddet på 20,6 mio. dollar.

Det justerede driftsresultat (ebitda) lå endte i kvartalet på 38,4 mio. dollar, hvilket også er en markant fremgang fra et justeret driftsresultat på 5,2 mio. dollar i samme kvartal året før.

Dorians bestyrelse annoncerer samtidig med regnskabet, at selskabet har igangsat et aktietilbagekøbsprogram, hvor de vil købe egne aktier for 50 mio. dollar frem mod udgangen af 2020.

