Medie: Danmark vil støtte britisk flådemission i Hormuzstrædet

Danmark er blandt tre lande, som har givet udtryk for, at man umiddelbart er klar til støtte en britisk flådemission i Hormuzstrædet.

Nyhedsbureauet Reuters skriver på baggrund af flere anonyme kilder, at briterne luftede ideen på et møde i Bruxelles for at undersøge, om der var opbakning i Europa.

Her lød beskeden angiveligt fra Danmark, Italien og Frankrig, at man er klar til at bakke op om Storbritanniens forslag om at sende europæiske krigsskibe til området omkring Hormuzstrædet for at beskytte handelsskibe.

Planerne om en flådemission blev første gang fremlagt mandag af den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt.

Det kom i kølvandet på flere måneders spændinger i området, som kulminerede foreløbigt fredag, da iranske specialstyrker tilbageholdte det britisk-flagede tankskib Stena Impero.

Skibet ligger nu stille i en havn i Iran. Skibets ejer Stena Bulk oplyser onsdag, at man har fået kontakt til de 23 søfolk ombord, og at de alle har det godt og samarbejder med iranerne.

Billeder fra iransk statstv viser besætningen ombord på Stena Impero. Foto: -/AFP / AFP / Ritzau Scanpix

I starten af juli tilbageholdt briterne et iransk tankskib ud for Gibraltar, fordi skibet var under mistanke for at sejle med olie til Syrien i strid med EU's sanktioner.

I både maj og juni blev tanksskibe desuden saboteret i Hormuzstrædet af ukendte gerningsmænd. USA hævder, at Iran står bag, men iranerne nægter at have noget med angrebene at gøre.

Flere medier skriver desuden, at et gasskib fra BW LPG onsdag sejlede igennem Hormuzstrædet under beskyttelse af et britisk krigsskib. Skibet er det første skib under britisk flag, som er sejlet gennem strædet siden fredagens hændelse.

Ifølge Reuters er Holland også ved at vurdere det britiske forslag, mens tyskerne angiveligt også er i tæt dialog med Storbritannien.

Nyheden om Danmarks indledende støtte kommer efter, at oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti tirsdag sagde, at Danmark bør sende krigsskibe til området som led i Storbritanniens flådemission.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) holdt mandag et møde med Jeremy Hunt om situationen i Hormuzstrædet, men han har endnu ikke udtalt sig offentlig om udfaldet af mødet.

ShippingWatch har onsdag morgen været i kontakt med Udenrigsministeriet, som afviser at kommentere på Reuters' oplysninger. Det er dog forventningen, at ministeriet vil komme med en udmeldingen om situationen i Hormuzstrædet senere i dag.

(Opdateret kl. 10:44 med oplysninger om, at Stena Bulk har fået kontakt til besætningen samt oplysninger om det britiske gasskib fra BW LPG).

Danske tankrederier holder skarpt øje med Hormuzstrædet

Venstre: Danmark bør straks gå med i flådemission ved Iran

Briter: Europæisk mission skal beskytte skibe i Hormuzstrædet