Endnu en dansker ind i ledelsen af Navig8 Chemical Tankers

Endnu en dansker kommer nu ind i direktionen af Navig8 Chemical Tankers, som har hovedkvarter i London.

Rederiet har allerede ansat Jens Grønning som CEO og Torben Bager som CFO. Men nu får de to danskere følgeskab af en landsmand.

Der er tale om Svend Anthonsen, som bliver ny CTO. Han kommer til at indgå som en vigtig brik af det ledelsesteam, Jens Grønning er i færd med at sætte sammen efter sin ansættelse som topchef i juni.

"Jeg ser frem til at arbejde sammen med Svend om at levere på vores mål for forretningen," udtaler Jens Grønning i en meddelelse.

Svend Anthonsen kommer til fra konkurrenten Team Tankers, hvor han også var en del af direktionen.

Før det har han været ansat i Ultrabulk og Ultragas samt MAN B&W Diesel og ØK. Han er uddannet marine ingeniør.

Navig8 Chemical Tankers blev stiftet i 2013 som et joint venture mellem Navig8 Group og Oaktree. Rederiet er noteret på NOTC-børsen i Oslo.

Flåden dækker over 32 kemikalietanksskibe. I 2018 viste bundlinjen et underskud på 25 mio. dollar mod et tab på 13 mio. dollar i 2017.

