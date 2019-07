Irans Revolutionsgarde: Vi har beslaglagt britisk skib

Irans Revolutionsgarde oplyser fredag, at den har beslaglagt et britisk skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Der er tale om det britiske olieskib "Stena Impero". Det skal ifølge Irans Revolutionsgarde have overtrådt internationale søfartsregler.

Skibet er nu i de iranske styrkers varetægt og på vej nordpå mod Iran.

Skibets ejer, Stena Bulk, og Northern Marine, der står for driften af skibet, oplyser, at man "i øjeblikket ikke kan komme i kontakt med skibet".

Ifølge Northern Marine blev skibet mødt af både små skibe og helikoptere, da det blev tilbageholdt i Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det skal ifølge Northern Marine være sket i internationalt farvand.

Selskabet oplyser, at der var 23 personer om bord på skibet. Der har fredag aften ikke været nogen meldinger om tilskadekomne.

Det var angiveligt myndighederne i den iranske provins Hormozgan, der bad om, at skibet skulle beslaglægges.

Det er den seneste optrapning af en særdeles højspændt situation i området ved Hormuzstrædet, der forbinder Den Persiske Golf og Omanbugten.

Hormuz - et smalt stræde med stor betydning Hormuz-strædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten er centrum for en konflikt mellem USA og Iran. USA's præsident, Donald Trump, hævder, at et amerikansk krigsskib torsdag har ødelagt en iransk drone nær Den Persiske Golf, men det benægter Irans stedfortrædende udenrigsminister, Abbas Araghchi. Og fredag oplyser Irans Revolutionsgarde, at den har beslaglagt et britisk skib ved Hormuzstrædet. Der er tale om det britiske olieskib "Stena Impero". Læs her om det vigtige stræde, som blandt andet har stor betydning for den internationale oliehandel: * Strædet ligger mellem Oman og Iran og forbinder flere af landene ved Golfen. Det er Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar og Forenede Arabiske Emirater. * Strædet er 180 kilometer langt og under 40 kilometer bredt på det smalleste sted. * Strædet er svært at besejle, men har stor betydning for verdens oliehandel. I 1970'erne passerede 38 procent af USA's, 60 procent af Vesteuropas og 75 procent af Japans olieimport strædet om bord på 60-70 skibe daglig. * Siden er trafikken dog mindsket betydeligt, fordi det er vanskeligt at kontrollere strædet på grundt af dets bredde og strømforhold, men det er fortsat den eneste adgang med eksporteret råolie fra den Persiske Golf. Det betyder, at en tredjedel af verdens olie, der bliver transporteret via skibe, går i gennem strædet. * Hormuz har derudover strategisk betydning for golfstaterne og USA, som har stærke forsvarsaftaler med Oman om adgang til havne- og flådefaciliteter. Kilde: Reuters, DR og Den Store Danske. Knap for faktaboks Vis Mere

Torsdag forlød det, at Iran havde tilbageholdt et skib fra De Forenede Arabiske Emirater. Og senere meddelte USA, at man havde skudt en iransk drone ned i området. Det er fredag dog blevet afvist af Iran.

For cirka en måned siden - den 20. juni - skød Iran en militærdrone fra USA ned over netop Hormuzstrædet. Det skete med et iransk jord-til-luftmissil.

Kort forinden havde USA beskyldt Iran for at angribe to tankskibe i området. Også det blev dog afvist af iranerne.

"Iran afviser kategorisk USA's uberettigede beskyldning om hændelserne vedrørende tankskibene 13. juni og fordømmer det på hårdest mulig måde," lød det dengang fra Irans FN-delegation.

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 pct. af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.

