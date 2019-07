Hunter Group henter CFO fra svensk bank

Den norske skibsejer Hunter Group, som har en ordrebog på flere tankskibe, har fået nye CFO.

Selskabet oplyser i en meddelelse, at det har ansat Lars M. Brynildsrud som ny finansdirektør. Han starter i sit nye job 12. august.

Den nye CFO kommer til fra en stilling som vice president for Corporate Finance i den svenske bank Swedbank. Før det var han ansat for finanshuset Pareto Securities i Oslo og New York.

Hunter Group er kontrolleret af den kendte norske investor Arne Fredly.

Selskabet har en ordrebog på otte VLCC-skibe med option på yderligere tre. De første fire af nybygninger bliver leveret i år, mens en af nybygningerne allerede er blevet solgt videre til en ny ejer for knap 100 mio. dollar.

I forbindelse med sin ansættelse får Lars M. Brynildsrud en større portion aktieoptioner i Hunter Group.

