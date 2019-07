Handelshus slæber Torm og Valero i retten

Det schweiziske handelshus Gunvor har slæbt Torm og Valero i retten i en sag, der drejer om en last af påstået dårlig kvalitet.

Ifølge Gunvor har både det danske tankrederi og det amerikanske olieselskab ikke levet op til deres del af kontrakten i en handel med olieproduktet nafta, som bl.a. bliver brugt til at fremstille plastic.

Det fremgår af retsdokumenter indsendt til en domstol i Houston.

Gunvor hævder, at en last på cirka 300.000 tønder nafta var forurenet. Produktet blev solgt af Valero og leveret til skibet Torm Thunder i Houston i september 2018.

Gunvor har bedt om tilladelse til at arrestere skibet Torm Thunder. Foto: Rick Voice/Marine Traffic

Handelshuset beskylder nu Valero for at have leveret et beskidt produkt, som ikke levede op til kravene. Torm bliver samtidig anklaget for ikke at have renset tankene ordentligt på sit skib.

Den påståede beskidte last førte til en række ekstra udgifter for Gunvor, og derfor vil man have erstatning fra både Valero og Torm. De har samtidig bedt domstolen om lov til at arrestere Torm Thunder.

I alt kræver Gunvor en erstatning på lidt over 1,6 mio. dollar, svarende til 10,6 mio. kr., plus udgifter til advokater.

ShippingWatch har kontaktet Torm og Valero onsdag morgen dansk tid, men det har ikke været muligt at få en kommentar ved deadline.

