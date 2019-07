Tankskibe undgår Fujairah efter angreb

Flere tankrederier holder tilbage med at sende deres skibe til Fujairah for at få tanket brændstof, skriver Bloomberg.

Det sker i lyset af de angreb og sabotageforsøg, der er sket i området i den senere tid.

Senest med angrebet på de to tankskibe Front Altair og Kokuka Courageous på deres færd igennem Hormuz-strædet. Måneden forinden blev fire andre tankskibe udsat for sabotage, da de lå ud for Fujairah.

Efterspørgslen for at få tanket brændstof i Fujairah i de Forenede Arabiske Emirater, der agerer hub for skibsbrændstof, er faldet ifølge regionale tradere, skriver Bloomberg. Ifølge mæglerne er salget faldet med omkring 15 pct. siden sabotagen på de fire tankskibe fandt sted i maj.

"Forvent kun, at problemerne bliver værre, før de bliver bedre. Et betydeligt fald i efterspørgslen på grund af krigsrisikopræmier," siger Matt Stanley, senior broker hos Star Fuels, til Bloomberg.

Samtidig er også forsikringsomkostningerne steget, siden sabotagen på de fire tankskibe fandt sted i midten af maj, skriver Bloomberg.

Skibe, som udelukkende drog til Fujairah for at få tanket brændstof vil sandsynligvis søge andre sted hen, vurderer mæglerne over for Bloomberg. En stor andel af de skibe, som sejler igennem Hormuz-strædet ventes dog stadig at besøge havnen i Fujairah, da de allerede har betalt en højere forsikringspræmie, vurderes det over for mediet.

