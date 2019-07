Iran kræver olietanker frigivet: Britisk olietankskib kan blive opbragt som gengæld

Iran kræver, at en olietanker, der er opbragt ud for Gibraltar af britiske flådeskibe, "frigives øjeblikkeligt".

En iransk embedsmand har ifølge BBC sagt, at et britisk olietankskib kan blive opbragt som gengæld.

Britiske flådesoldater hjalp embedsmænd i Gibraltar med at opbringe supertankere Grace 1 torsdag, da de havde mistanke om, at den medbragte olie fra Iran til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Iran tilkaldte efterfølgende den britiske ambassadør i Teheran og protesterede mod, hvad Iran kaldte "en form for pirateri".

Mohsen Rezaei, som er rådgiver for Irans øverste leder, ayatollah Khamenei, skriver i et tweet: "Hvis Storbritannien ikke frigiver den iranske olietanker, så er det myndighedernes pligt at opbringe en britisk olietanker".

Tilbageholdelsen af den 330 meter lange supertanker "Grace 1" tidligt torsdag kommer på et kritisk tidspunkt i forholdet mellem Iran og EU.

EU er meget opsat på at bevare atomaftalen med Iran, som USA trak sig ud af sidste år. Men europæerne er meget bekymrede for den seneste reaktion fra Iran.

Regeringen i Teheran har meddelt, at den ikke længere er bundet af flere elementer i atomaftalen.

"Vi har grund til at tro, at "Grace 1" fragtede lasten af råolie til raffinaderiet Banyas i Syrien. Det raffinaderi ejes af en enhed, der er underlagt EU's sanktioner i Syrien," sagde Gibraltars chefminister, Fabian Picardo, torsdag.

Men flere oplysninger tyder på, at det ikke så meget var EU, som det var USA, der bad briterne om at stoppe det iranske skib.

Den spanske udenrigsminister og formentlig kommende udenrigspolitiske chef i EU, Josep Borrell Fontelles, siger ifølge BBC, at USA krævede skibet stoppet.

USA har efter bruddet med atomaftalen genindført skrappe sanktioner over for Iran. Herunder en olieembargo, der skal forhindre, at Iran sælger olie på verdensmarkedet.

Tankeren blev opbragt fire kilometer syd for Gibraltar i et farvand, som briterne anser for deres eget. Men det anfægtes af Spanien, der anser den britiske sydspids af Spanien for dets eget territorium.

