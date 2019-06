Hafnia vil holde sig fra Omanbugten efter angreb

De danske rederier holder for øjeblikket skarpt øje med sikkerhedssituationen i farvandene omkring Oman og Iran efter et angreb på to tankskibe torsdag, hvoraf det ene er fra Frontline. For da bugten er en af de mest benyttede passager til transport for olie, skaber udviklingen skabt bekymring blandt rederierne.

Det skriver Berlingske.

Til avisen oplyser Hafnia Tankers direktør, Mikael Skov, at rederiet har fire-fem skibe i farvandet. Alle er dog på vej ud af området, og den kurs fortsætter de med. Og indtil der kommer en vurdering af sikkerhedssituationen fra de internationale myndigheder, vil Hafnia ikke sende flere skibe ind i farvandet omkring Iran og Oman.

"Det er en forfærdelig hændelse, og vi tager alle de forholdsregler, vi kan. Mest af alt følger vi udviklingen, også internationalt, og hvilke tiltag der bliver taget. Men lige nu er vi nødt til at være ekstremt meget på vagt i forhold til, hvordan situationen kan udvikle sig yderligere," siger Mikael Skov til Berlingske.

Maersk Tankers afviser, at angrebet har påvirket selskabets operationer, men træffer forebyggende foranstaltninger. Det samme gør Torm, der ligesom Maersk Tankers ikke ønsker at uddybe hvilke forholdsregler, der er tale om.

Norden har for øjeblikket ikke nogen skibe i farvandet, men siger at selskabet vil holde sig til de internationale anbefalinger, når de kommer.

