Eitzens Christiania Shipping tjener nu penge på driften

Tankrederiet Christiania Shipping leverer nu overskud på driften, viser en meddelelse fra selskabet.

Her fremgår det, at driftsresultatet, også kaldet ebitda, for 2018 lander på 3,2 mio. dollar mod et negativt driftsresultat på 3,8 mio. dollar året før.

Ifølge selskabet skyldes det positive resultat især, at man har reduceret de administrative omkostninger og lavet mere effektive operationer i årets løb.

"I 2018 implementerede vi succesfuldt flere forandringer med det formål at reetablere Christiania Shipping som en effektiv og strømlinet skibsejer, chartrer og operatør," siger Axel Eitzen, CEO i Christiania Shipping, i meddelelsen.

Christiania Shipping opstod i begyndelsen af 2018, da Herning Shipping blev købt af ANE Shipping. Sidstnævnte var et nyetableret norsk partnerskab, som Camillo Eitzen & Co, Castel AS og Seahorse Invest AS står bag. Med overtagelsen af Herning Shipping gik Handelsbanken med til at skære en ordentlig bid af gælden i rederiet.

Axel Eizten fortalte i et interview med ShippingWatch ved udgangen af året, at fokus netop har været at reducere de administrative udgifter og effektivisere driften.

"Finansudgifterne er reduceret radikalt. Og så har vi reduceret administrationen ganske kraftigt. Vi har basalt set kun befragtere og operatører og yderligere tre personer til andre funktioner," lød det i november fra Axel Eitzen, som vurderede, at udgifterne er faldet med 40 pct.

Afskrivning ses på bundlinjen

Også på bundlinjen er et minus blevet vendt til et plus på 143,1 mio. dollar i 2018 mod et underskud på 74 mio. dollar året forinden.

At overskuddet er så stort, hænger dog primært sammen, at selskabets långivere i forbindelse med opkøbet afskrev lån til en værdi af 144,9 mio. dollar.

Afskrivningen blev foretaget i januar 2018, og giver derved et positivt aftryk rent teknisk for regnskabsåret, noterer virksomheden.

Investerer i flåden

Med en refinansiering i ryggen er Christiania Shipping samtidig klar til at udvide og fornye flåden, lyder det i meddelelsen.

Rederiet har indtil videre i år indgået en langsigtet charteraftale for en kemikalietanker i rustfrit stål på 12.600 dwt, der blev leveret i februar og har fået navnet Stella Theresa.

Samtidig har Christiania Shipping planer om at sende 9 skibe i tørdok på Fayard Shipyard i løbet af 2019, hvor der bliver mulighed for at få lavet forbedringer på nogle af skibene.

Christinia Shipping opererer en flåde på i alt 20 skibe. Selv om den nye ejer er norsk, har kemikalietankrederiet fortsat hovedkontor i København, ligesom den ejede flåde på 12 skibe sejler under dansk flag.

