Dryships overtager ejerskabet af tankpool

Den græske shippingkoncern Dryships overtager hele ejerskabet af tankpoolen Heidmar.

Dryships, som er kontrolleret af George Economou, ejede allerede 49,8 pct. af poolen, men overtager nu de sidste aktier. Sælgeren er den amerikanske bank Morgan Stanley.

"Vi er begejstrede over at lukke handlen med 100 pct. af Heidmar for at simplificere ejerskabet, hvilket vil gøre det muligt at nå Heidmars fulde potentiale som en selvstændig forretning," udtaler George Economou i en meddelelse.

Heidmar blev købt af Morgan Stanley i 2006. I dag dækker poolen over cirka 65 tankskibe.

I forbindelse med ejerskiftet kommer der desuden en ny topchef til. Der er tale om Pankaj Khanna, som erstatter James Pippard som CEO. Pankaj Khanna har tidligere været topchef i offshoreselskabet Ocean Rig, som også er ejet af George Economou.

