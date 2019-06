Sohmen-Pao: Man skal være meget modig for at bestille et nyt skib nu

SINGAPORE

Selvom ikke alle forsøg på at konsolidere shippingbranchen i de seneste par år gik som planlagt, efterlader BW Group ingen tvivl om sine vækstambitioner.

Først skete det inden for råolie med salget af BW Groups VLCC-flåde til New York-noterede DHT i 2017, hvilket gav gruppen en ejerandel på 33 pct. i tankoperatøren efter en åben strid med skibsmagnaten John Fredriksens Frontline. I 2018 købte BW Group så Hafnia Tankers' flåde af produkttankskibe, som Maersk-familien ifølge ShippingWatchs kilder også havde kig på.

I december sidste år kunne BW-formand Andreas Sohmen-Pao og Hafnia CEO Mikael Skov afslutte forhandlingerne og samle de to flåder under Hafnia-navnet. Og for blot et par måneder siden, i midten af marts, købte BW Group det Singapore-baserede LPG-rederi Epic Gas og tilføjede dermed endnu en arm til sine gasaktiviteter, der allerede tæller BW LPG. Dog kom det seneste opkøb i kølvandet på BW LPG's fejlslagne forsøg på at overtage konkurrenten Dorian sidste år.

Konsolidering langt fra afsluttet

I et interview med ShippingWatch fortæller Sohmen-Pao, at BW-gruppens konsolideringstogt langt fra er afsluttet. Det er en igangværende proces, hvor ledelsen løbende ser på de muligheder, der dukker op i markedet. Og han tilføjer, at konsolideringen blandt kollegerne i branchen giver mening her på kanten af et årti, hvor usikkerhederne hober sig op.

"Driveren bag vores konsolideringsbestræbelser er at skabe god synergi samt at være i stand til at sætte det bedste hold i en bestemt sektor, samt at sprede omkostningerne ud over en større flåde. Samtidig, i forhold til aktiemarkedet, giver det mening at have den rigtige størrelse og likviditet," siger Sohmen-Pao til ShippingWatch.

I den henseende viser DHT-handlen, hvordan overkapacitet på udbudssiden blandt råolietankspillerne forhindrede branchen i at tjene penge, selvom efterspørgslen på transport af olie steg år efter år. Og, som det også var tilfældet for Hafnia, så kom en utilstrækkelig størrelse og lav markedsværdi til at blokere flere produkttankrederiers forsøg på at gennemføre børsnoteringer – herunder som nævnt Hafnia og dets kapitalfondsejere, der i længere tid havde sat næsen op efter en børsnotering for at sikre et ordentligt afkast på deres investering. Men, som Sohmen-Pao tilføjer, så er en børsnotering stadig en mulighed.

Stigende usikkerhed

En anden fordel ved konsolidering skal findes i den stigende usikkerhed, der har præget shippingmarkedet de seneste par år, og som hængere sammen med de mange nye regler, der – set fra en skibsreders perspektiv – indebærer en langt større risiko. At bestille en nybygning på kanten af de nye svovlkrav, og med visheden om, at shipping skal reducere sine drivhusgasemissioner med 40 pct. i 2030, er et stort sats, hvis man spørger Sohmen-Pao.

"Man skal være meget modig for at bestille et nyt skib nu. Hvis det leveres inden 2021, vil det holde indtil fyrrerne, og hvem ved, hvordan teknologien vil se ud til den tid med bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet. Det er et stort sats med en horisont på 25 år, og det giver mening at konsolidere den eksisterende flåde," siger Sohmen-Pao og forklarer videre:

"Det afhænger naturligvis af, hvordan du kører din forretning, men hvis du har kig på nybygninger, bør du sammenligne det med en fem eller ti år gammel flåde med potentiale for fortjeneste, som ikke indebærer en så stor værdirisiko som en nybygning. Og vi føjer ikke mere tonnage til den globale flåde, for vi har ikke brug for flere skibe lige nu."

Du er nødt til at være forsigtig

For at leve op til målene i IMO's CO2-plan, er shippingindustrien, rederierne, motorproducenterne, forskere og investorer nødt til at udvikle teknologier og brændstoffer, der indtil videre er enten totalt ukendte eller langtfra tilstrækkeligt testet til, at man ved, hvordan de præcist vil påvirke udledningen af drivhusgasser. Under Singapore Maritime Week, der blev afholdt in april, stod arbejdet med at reducere CO2-emissionerne som det vigtigste punkt på dagsordenen, med det i mente, at der nu er ingen vej tilbage for svovlkravene, som træder i kraft d. 1 januar 2020.

Og der er ikke nødvendigvis hjælpe at hente i det nuværende marked. Hvad der virkede som en klog investering for blot nogle måneder siden, ligner en svær business case i dag. LNG er lige nu det bedste eksempel på den udvikling med Qatars regerings pludselige beslutning om at bestille mindst 100 LNG skibe.

"På kort sigt, ser markedet bedre ud fra et udbud- og efterspørgselsperspektiv, men man kan se, hvordan en branche hurtigt kan blive overvældet af nye skibe, for eksempel i LNG. Du er nødt til hele tiden at være forsigtig, da tingene kan ændre sig meget hurtigt," siger Sohmen-Pao.

"Vi har dog stadig altid kig på at vokse forretningen succesfuldt, nogle gange organisk, andre gange med opkøb. Vi har ikke en filosofi om, at det skal være enten det eller det andet, vi ser bare på de enkelte cases, og hvorvidt det giver mening. Men vi ekspanderer ikke for bare at blive større, vi gør det fordi vi synes, det giver mening i forhold til forretningen, og det afhænger af flere faktorer, blandt andet timing."

Kunne gas være en interessant branche at satse endnu mere på?

"Det er meget svært at svare på, først og fremmest fordi vi ikke bryder os om at afsløre vores hemmeligheder om, hvilke segmenter vi finder interessante. Men også fordi ting ændrer sig så hurtigt, så hvad der måske er interessant lige nu, er ikke nødvendigvis interessant om et år. Et eksempel her er LNG, hvor der er enorm vækst, og det er et interessant segment, men jo flere skibe, der bygges, desto større er risikoen for, at der kommer for mange af dem."

