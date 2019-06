Grønnere supertanker skal sejle med vindens kraft

I fremtiden kan et stort tankskib med råolie i lasten meget vel sejle ved brug af grønnere brændstof og vindens kraft.

Det sydkoreanske værft Hyundai Heavy Industries har netop fået godkendt et skibsdesign af et VLCC-tankskib (very large crude carrier). Designet skal gøre det muligt for skibet at sejle med hjælp fra store cylinderformede sejl og en kombination af lng og såkaldt volatile organiske forbindelser (voc).

Sidstnævnte skal gøre det muligt for skibet at sejle på brændstof, som er fremstillet af naturligt opstået damp fra lasttanken under sejladsen.

Det fremgår af en medddelelse fra Lloyd's Register, der netop har givet sin principielle godkendelse af designet. Projektet har desuden deltagelse af det finske selskab Norsepower, der leverer sejlene.

"Denne godkendelse (aip) demonstrerer potentialet for at reducere emissioner i skibsdesign ved at kombinere voc-genopretning og lng i et dual-brændstofsystem med tilføjelse af rotorsejl for at hjælpe shippingindustrien med udfordringen om at reducere udledningen af drivhusgasser inden 2050," skriver Lloyd's Register i meddelelsen.

Rotorsejlene vurderes at kunne spare mellem fem og syv pct. af brændstofforbruget, lyder det videre.

Foruden projektet her er Norsepower i færd med at teste brugen af sine rotorsejl ombord på et af Maersk Tankers produkttankskibe.

