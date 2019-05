Torm finder ny finanschef med erfaring fra Danske Bank

Rederiet Torm har udnævnt Kim Balle som ny finansdirektør, oplyser selskabet onsdag morgen i en meddelelse.

Kim Balle tiltræder stillingen senest 1. december senere i år og erstatter Christian Søgaard-Christensen, der mod slutningen af sidste år opsagde sin stilling som finansdirektør hos Torm.

"Jeg ser frem til at blive en del af Torm-teamet og fortsætte arbejdet med at opretholde en stærk finansiel platform, der sikrer strategisk fleksibilitet for Torm," siger Kim Balle i meddelelsen.

Den nye finansdirektør sidder i dag som finansdirektør hos selskabet CASA, og derudover har han tidligere været finansdirektør i DLG. CV'et tæller desuden erfaring fra den finansielle sektor, herunder en stilling som direktør for Corporate Banking i Danske Bank.

"Jeg tror, at Kim med sin baggrund i den finansielle sektor og ledelseserfaring på tværs af forskellige brancher vil bidrage til at styrke One Torm-platformen," siger Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør hos Torm, i meddelelsen.

