Hunter Group vil rejse penge til nybygninger

Det norske selskab Hunter Group overvejer at udstede nye aktier for at rejse penge til sin ordrebog af tankskibe.

Selskabet er kontrolleret af den norske rigmand Arne Fredly og har otte VLCC-skibe på vej samt optioner på yderligere tre.

Skibene vil blive leveret løbende fra fjerde kvartal af 2019 og frem til sommeren 2020.

I marts lånte Arne Fredly tre mio. dollar til Hunter Group via sit selskab Apollo Asset. Det skal betales tilbage, når det første VLCC-skib bliver leveret til Hunter Group.

Nu overvejer selskabet så også at udstede 190.45.000 nye aktier for at rejse kapital, som skal bruges til at betale for nybygningsprogrammet. Det fremgår af en børsmeddelelse.

Det vil svare til en kapitalindsprøjtning på omkring 73 mio. dollar ved den nuværende kurs.

Arne Fredly låner penge til sit tankrederi

Norske Hunter Group vender minus til plus