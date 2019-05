Scorpio Tankers får overskud i "dramatisk forbedret" produkttankmarked

De forbedrede markedsforhold i produkttank kunne mærkes hos Scorpio Tankers i årets første kvartal.

Rederiets TCE-indtjening endte på 195 mio. dollar i kvartalet – et markant løft fra de ca. 153 mio. dollar i samme periode sidste år.

Det viser Scorpio Tankers kvartalsregnskab, som er offentliggjort torsdag.

Det satte også et positivt aftryk på bundlinjen, hvor et minus på 31,8 mio. dollar i første kvartal sidste år nu er vendt til et overskud på 14,5 mio. dollar.

"Første kvartal af 2019 reflekterer et dramatisk forbedret produkttank-markedet sammenlignet med samme periode i 2018," fastslår rederiet i regnskabet.

Som helhed endte 2018 med et underskud på ca. 190 mio. dollar for Scorpio Tankers, men særligt i november og december begyndte forholdene i markedet at blive bedre. Den positive trend, som er fortsat ind i 2019, skyldes ifølge Scorpio Tankers en række faktorer såsom:

En stigning i den globale efterspørgsel på rafinnerede råvarer på baggrund af en justering af udbuddet i den globale produkttankflåde

Gode muligheder for abitragehandel på flere handelsruter

Og endelig en reduktion af olielagrene, som øger efterspørgslen på produktank

TCE-raterne i kvartalet endte på i gennemsnit 18.570 dollar om dagen mod 13.331 dollar om dagen i første kvartal sidste år, fremgår det af regnskabet.

Svenske Concordia Maritime præsterede tilsvarende en fremgang på både top- og bundlinje i første kvartal, mens kvartalet udmøntede sig i endnu et minus for konkurrenten Ardmore.

