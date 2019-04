Minister ser med alvor på anklager mod Dan-Bunkering

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er klar til at lade myndighederne retsforfølge olieleverandøren Dan-Bunkering, hvis det viser sig, at selskabet har overtrådt EU-sanktioner og leveret jetbrændstof til russiske kampfly i Syrien.

Det siger han, efter Danmarks Radio søndag rapporterede, at Dan-Bunkering ifølge mediets oplysninger har været med til at sende mindst 30.000 ton brændstof til Syrien via en russisk forretningspartner.

"Der er jo op til fire års fængsel for at overtræde sanktionerne. Og det er helt sikkert, at hvis der sker overtrædelse af sanktionerne, vil danske myndigheder retsforfølge de danske virksomheder," siger Rasmus Jarlov til DR, som samtidig kalder det "dybt alvorligt", hvis man som virksomhed bryder sanktioner mod et land i borgerkrig, hvor folk bliver slået ihjel.

Og det er helt sikkert, at hvis der sker overtrædelse af sanktionerne, vil danske myndigheder retsforfølge de danske virksomheder Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K)

DR skriver, at Dan-Bunkering nu er blevet anmeldt til Fyns Politi for at have brudt EU's sanktioner. Det er angiveligt Erhvervsstyrelsen, som har stået for anmeldelse.

DR har forsøgt at få en kommentar fra Dan-Bunkering og ejeren af virksomheden Torben Østergaard-Nielsen, men ingen af dem har ønsket at kommentere sagen. Selskabets advokat skriver til DR, at Dan-Bunkering ikke har leveret brændstof til Syrien eller handlet i strid med EU-regler. I alt otte personer er anklaget i sagen i USA, heriblandt fra den russiske forretningspartner, mens Dan-Bunkering ikke er sigtet eller tiltalt i hverken USA eller Danmark, skriver DR.

Medie: Dan-Bunkering deltog i leverancer af brændstof til krigen i Syrien

Bunker Holding lander ny milliardaftale med banker