Hafnia Management åbner bunkerkontor i Singapore

Hafnia Management, som driver en pool med deltagelse fra flere produkttankrederier, åbner et nyt bunkerkontor i Singapore.

Formålet med den nye afdeling at servicere poolens medlemmer med bunkerolie, oplyser selskabet til ShippingWatch.

Blandt medlemmerne i Hafnia Managements pool finder man Hafnia Tankers, Nordic Shipholding og Marenave Schiffahrts. Hafnia Management er selv delvist ejet af rederiet Hafnia Tankers.

Beslutningen om at åbne et nyt kontor kommer i kølvandet på Hafnia Tankers' fusion med BW Tankers. En fusion, som skaber det nye selskab Hafnia, der også får hovedkvarter i Singapore.

Bunker trader Kasper Sørensen er foreløbigt eneste medarbejder på det nye kontor, men det er planen at flere skal komme til.

"Med fusionen mellem BW Tankers og Hafnia er behovet for bunkers vokset dramatisk," siger han og fortæller samtidig, at det giver god mening for Hafnia Management at være tilstede i Singapore.

"Når man ser på størrelsen af vores bunkerforretning øst for Suez, så var det kun et spørgsmål om tid, før vi åbnede et kontor i Singapore," siger han til ShippingWatch.

Monjasa åbner nyt kontor i Sydøstasien

Dansker skal lede global ekspansion af ungt bunkerselskab