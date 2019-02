Flex LNG henter 1,6 mia. kroner til nye skibe

Gasrederiet Flex LNG, der kontrolleres af norske John Fredriksen, har fem nye LNG-skibe på vej, og en del af finansieringen vil ske gennem et banklån på 250 mio. dollars, svarende til 1,6 mia. kr.

Det meddeler Flex LNG i sit regnskab for fjerde kvartal.

Bag lånet står et syndikat af banker, som ikke udspecificeres nærmere. Af de 250 mio. dollars skal 144 mio. dollars bruges til at finansiere to nybygninger, som efter planen leveres i juni og august.

De to skibe er en del af Flex LNG's nybygningsprogram på i alt 9 LNG-skibe, som leveres i de kommende år.

Gik markant frem i 2018

Regnskabet fra Flex LNG viser, at rederiet kom styrket ud af fjerde kvartal. Omsætningen steg til 36,1 mio. dollars mod 7,9 mio. dollars i samme kvartal sidste år.

Omsætningen for hele året steg ligeledes fra 27,3 mio. dollars til 77,2 mio. dollars.

På bundlinjen var fremgangen også markant med et overskud efter skat på 15,2 mio. dollars mod 1,3 mio. dollars i 2017.

"I løbet af fjerde kvartal kapitaliserede vi på et stærkt marked og demonstrede tydeligt indtjeningspotentialet i vores nye, femtegenerations LNG-skibe," udtaler Øystein M Kalleklev, CEO i Flex LNG, i regnskabet.

Store forventninger til 2019

Gasrederiet har samtidig store forventninger til 2019, hvor rederiet bl.a. forventer, at de kommende, globale svovlkrav vil øge efterspørgslen efter flydende naturgas.

"Mens markedet i øjeblikket er svagt på grund af svagere shippingefterspørgsel, er vi fortsat positive om udsigten for LNG," udtaler Øystein M Kalleklev.

Flex LNG kontrolleres af norske John Fredriksen via investeringsselskabet Geveran Trading Co, som ejer 44,6 pct. af aktierne i rederiet.

