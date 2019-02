Teekay LNG går efter fordobling af bundlinje i 2019

En lang række nybygninger og højere rater på eksisterende skibe har smittet positivt af på tallene i 2018 hos Teekay LNG Partners, der er blandt verdens største operatører af LNG-skibe.

Det oplyser selskabet i regnskabet, der blev offentliggjort torsdag.

Her fremgår det, at i alt 12 nye LNG-skibe er blevet en del af selskabets flåde i perioden mellem oktober 2017 og december 2018 enten direkte eller igennem joint ventures. De flere og stigende indtægter ad den vej var med til at veje op for lavere indtægter fra bl.a. syv multi-gas skibe, som afsluttede sine kontrakter, ligesom højere udgifter til administration også har trukket en anelse ned.

For hele 2018 rapporterede Teekay LNG en omsætning på 510,7 mio. dollars, stigende fra 432,7 mio. dollars i 2017, viser de ureviderede regnskabstal.

Ser man alene på fjerde kvartal, var der også en stigning i omsætningen. Her rapporterede selskabet en omsætning på 149,8 mio. dollars i 2018, mens de i samme kvartal 2017 havde en omsætning på 126,3 mio. dollars.

"Endnu engang i dette kvartal, steg både cash flow og indtjeningen markant mere end kvartal før, fordi partnerskabets LNG segment steg, og nogle af de eksisterende skibe fik nye kontrakter med gode rater," siger Mark Kremlin, CEO for forretningsenheden i forbindelse med regnskabet.

Konglomeratet Teekay Corporation dækker udover LNG-selskabet også over Teekay Offshore Partners og Teekay Tankers.

Forventer op til fordobling i 2019

I 2019 forventer Teekay LNG at levere et resultat på mellem 170 og 200 mio. dollars, hvilket ligger væsentligt over bundlinjen i 2018 på 87,7 mio. dollars.

Det skyldes primært udsigten til endnu en række nybygninger samt højere charterrater, skriver Teekay LNG i regnskabet. I 2017 leverede selskabet til sammenligning et resultat på 93,9 mio. dollars.

"Segmentet fortsatte sin vækst i begyndelsen af 2019 med leveringen af endnu to LNG-nybygninger, inklusiv Yamal Spirit, som blev leveret 31. januar 2019," siger Mark Kremlin.

Udover aftalen om Yamal Spirit, har Teekay LNG gennem et joint venture også fået ejerskab i nybygningen Pan Africa i januar 2019.

CEO Mark Kremlin har store forventninger til LNG-segmentet i 2019, hvor forventningen om et markant højere resultat primært skyldes de mange nybygninger. Han nævner også LNG-terminalen i Bahrain, der forventes at blive klar til drift i løbet af 2019.

