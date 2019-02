Tankrederi sender ansvar for beaching videre

Nordic American Tankers (NAT) mener, at der kan være tale om brud på købskontrakt, efter at to skibe er havnet på Chittagong-stranden i Bangladesh, hvor den kontroversielle beaching-metode finder sted.

Det skriver Dagens Næringsliv, som i en række artikler har beskrevet, hvordan i alt ti af NAT's tidligere skibe er havnet på beaching-strande i Sydøstasien. Senest skrev Dagens Næringsliv i denne uge, at to skibe, som blev solgt i november, er havnet på Chittagong-stranden. Netop de to skibssalg fik pensionsselskabet KLP til at ekskludere rederiet som fremtidig investeringsmulighed.

NAT holder dog fast i, at skibene er blevet solgt med en klausal om, at ophugningen skal ske i henhold til Hongkong-konventionen for sikker ophugning af skibe.

Det har rederiet gengivet i en mail sendt til både KLP og Dagens Næringsliv, hvor rederiet varsler mulige juridiske skridt mod køberen, som rederiet ikke vil oplyse navnet på. Selskabets stifter Herbjørn Hansson mener desuden, at rederiet har handlet "100 pct. korrekt" i sagen.

"Køberen er kontaktet gennem vores advokater i London og er bedt om en redegørelse for, hvorvidt de overholder Hongkong-konventonens retningslinier, sådan som vi har aftalt," lyder det i en mail, som NAT's finansdirektør Bjørn Gieæver har skrevet til Dagens Næringsliv.

Trods rederiets udmelding mener KLP dog, at det var NAT's ansvar som sælger, at skibene efterfølgende ville blive ophugget under forsvarlige forhold, skriver Dagens Næringsliv.

