Sydkoreansk værft kaprer ordre på supertankere

Verdens største værft, sydkoreanske Hyundai Heavy Industries, har sikret sig en ordre på tre supertankere, såkaldte VLCC'ere. Det skriver Yonhap News Agency.

Ordren har en værdi af 286 mio. dollars, og modparten i handlen er ifølge det sydkoreanske værft et unavngivet europæisk rederi. Det første skib skal efter planen leveres i 2020.

Hyundai Heavy Industries har som mål at lande ordrer for samlet set 15,9 mia. dollars i år – lykkes det, vil det være en fremgang på 21 pct. i forhold til 2018, hvor værftet byggede 163 skibe til samlet set 14 mia. dollars.

Tidligere på måneden kunne et andet sydkoreansk værft DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) meddele, at værftet skal bygge yderligere to VLCC'ere. Det er Oman-rederiet OSC, der har lagt ordren på skibene, som skal leveres ved udgangen af 2020.

Aftalen, hvor prisen ikke offentliggøres, indeholder desuden en option på yderligere et skib. I indeværende år har værftet indtil videre landet ordrer på seks VLCC'ere til en samlet værdi af 550 mio. dollars.

