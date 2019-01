Tankskibe med flere millioner tønder olie ramt af kø i Tyrkiet

Tankskibe med flere millioner tønder olie om bord fra Kasakhstan og Rusland er fanget i kølignende tilstande i Bosporus- og Dardanellerstrædet i Tyrkiet. Det skriver Bloomberg.

Skibene har kurs mod raffinaderier i bl.a. Middelhavet, men hænger fast i længere køer gennem stræderne. Årsagen til køerne er nye tyrkiske regler, som siden september har krævet, at flere skibe eskorteres af slæbebåde, fortæller den lokale havneagent Tribeca Shipping til Bloomberg. Tribeca Shipping anslår, at tankskibene har omkring 39 mio. tønder olie ombord.

Ifølge selskabet Facts Global Energy er der dog tegn på, at ventetiderne i stræderne forbedres.

De tyrkiske stræder er et nøglepunkt for den globale olieforsyning, fordi olie fra Kasakhstan, Rusland og Aserbajdsjan skal passere gennem stræderne for at nå internationale markeder.