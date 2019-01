Bahrain er snart klar til at importere LNG

Bahrains første LNG-terminal gør klar til at modtage et flydende fartøj, som er ankommet til den Persiske Golf denne uge, og som skal opbevare den flydende gasform. Det skriver Reuters.

Det sker som led i, at landet er ved at gøre sig klar til at begynde at importere den nedkølede flydende gasform pga. større efterspørgsel på naturgas. Importen af LNG forventes bl.a. at skulle bruges som brændsel til større industriprojekter i landet.

Enheden har en kapacitet på 173.000 kubikmeter og befinder sig lige nu i dok i nærheden af Bahrain i Fujairah, der er en del af De Forenede Arabiske Emirater. Den flydende enhed er chartret til Bahrain LNG, der står bag udviklingen af en terminal i Khalifa bin Salman havnen, der ligger i Bahrain.

Det forventes, at terminalen i Bahrain begynder at operere i begyndelsen af 2019.

LNG er også blevet mere populært som skibsbrændstof de senere år. Det skyldes især, at brændstoffet bliver set som en af flere mulige måder at leve op til de nye svovlkrav fra IMO, der træder i kraft i 2020.

Store LNG-opkøbere sætter turbo på efterspørgslen i 2030

Sovcomflot bestiller LNG-drevne skibe