Lego-familien siger farvel til direktør efter exit fra shipping

Lego-familiens pengetank siger farvel til sin finansdirektør, som er blevet til overs, efter at flåden af tankskibe er solgt fra.

Det skriver Børsen.

Sidste år gik selskabet, som forvalter penge for Kirk-Johansen-familien, ud af shipping med et salg af fem produkttankskibe. Frasalget betyder, at økonomidirektør Søren Lindegaard nu skal se sig om efter et nyt job.

"Hvis man kigger ind i Kirk Kapital, så er der en del af porteføljen, der har ændret sig væsentligt. Blandt andet er skibene solgt. Og det var blandt andet en del af det, jeg har haft med at gøre," siger Søren Lindegaard til Børsen.

De fem produkttankskibe blev sat til salg sidste år. Ifølge rygterne var køberen af fire af skibene danske Celsius Shipping. Ifølge Børsen bogførte Kirk Kapital frem til sidste år værdien af sine investeringer i shipping til 1 mia. kr.

Søren Lindegaard blev udnævnt som CFO i Kirk Kapital i maj 2017. Det er uvist, hvad han skal lave nu.

Kirk Johansen-familien vil ud af shipping

Avis: Celsius køber fire produkttankskibe fra Kirk Kapital

Norden nævnes som køber af Kirk-skibe