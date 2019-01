Konsulenthus: Økonomisk nedtur kan bremse LNG

De store opkøbere på LNG-markedet er back in business, og såvel produktionsvækst som nye investeringsbeslutninger står til at sætte ny rekord i 2019.

Men stemningen er blandet i et marked, hvor de fleste økonomer er enige om, at en forestående recession kun er et spørsmål om, hvornår den rammer, og hvor dyb den bliver.

Det konkluderer Wood Mackenzie i en ny rapport, hvor researchdirektør i konsulenthuset, Giles Farrer, ser ind i 2019.

Verdensøknomien har været i fremgang i otte år, men de fleste økonomer er ifølge Mackenzie enige om, at den tid er forbi. Kurven vender, og spørgsmålet er nu, hvor stor nedturen bliver, lyder analysen.

"En recession vil nedsætte prisen på olie og efterspørgslen på gas/LNG, forsinke nye projekter (FIDs) og skubbe det globale LNG-marked et par år tilbage," skriver Giles Ferrer i sin analyse af markedet og tilføjer:

"Men der kan opstå et værre scenarie for gasmarkedet: en stor økonomisk nedtur i 2020 eller 2021, lige efter at 60-100 mmtpa i LNG er nået til FID. Det vil udrydde vores prognose om prisopretning efter 2020 og få vores forudsigelse om, at priserne vil blødgøres en smule omkring 2025 til at se værre ud."

