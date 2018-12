Spansk domstol fastholder milliardkrav i oliekatastrofe

Den spanske højesteret har lagt sig fast i den langvarige sag efter oliekatastrofen med tankskibet Prestige, som tilbage i 2002 brækkede midt over og sank med store konsekvenser for miljø og kyster i både Spanien og Frankrig.

I en endelig dom torsdag holder den spanske domstol fast i en tidligere kendelse, som betyder, at den spanske stat skal have en erstatning på 1,5 mia. euro, skriver AFP. Højesteretten bekræfter dermed en tidligere dom fra 2017 fra en domstol i selvstyret Galicien i det nordvestlige Spanien og hvor Prestige brækkede over.

Det er skibest forsikringsselskab samt kaptajn, der skal betale erstatningen, hvor størstedelen går til den spanske stat, mens også Frankrig får en sum. Dermed er det forsikringsselskaberne samlet i London P&I Club, der skal stå for en stor del af erstatningen, mens rederiet Mare Shipping og den internationale fond International oil Pollution Compensation Funds også skal afholde en del af summen.

Prestige, der sejlede under Liberia-flag, var 81.000 dwt og bygget i 1976.

Skibet kom i vanskeligheder i dårligt vejr ud for den spanske kyst i november 2002. Trods de voldsomme vejrforhold besluttede de spanske myndigheder efter lange forhandlinger med rederiet og kaptajnen at trække skibet længere ud til søs, hvor det brækkede og sank med 77.000 ton råolie ombord.

63.000 ton olie løb ud i havet og forurenede 2.980 kilometer kystlinje i Spanien, Frankrig og Portugal.

