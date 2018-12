Shell chartrer seks nye LNG-skibe

Hollandske Shell øger sin charterflåde af LNG-skibe og har ifølge flere medier indgået en aftale med to parter om at chartre i alt seks nybyggede skibe.

Shell Tankers Singapore vil chartre i alt fire skibe fra den græske reder TMS Cardiff Gas og to skibe fra russiske Sovcomflot. Alle skibe er på 174.000 kubikmeter.

"Disse højteknologiske skibe vil give Shells handelsforretning yderligere fleksibilitet med sikkert og pålideligt at levere LNG til vores kunder verden over," siger Grahaeme Henderson, vice president for Shell Shipping & Maritime, ifølge Seatrade.

TMS Cardiff Gas oplyser, at rederiet har bestilt fire skibe hos Hyundai Heavy Industries og Samsung Heavy Industries med levering i 2020 og 2021, hvorefter skibene vil starte på sine kontrakter med Shell.

