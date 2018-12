Concordia sælger position i tankskibe

Concordia Maritime sælger sin position i fire Suezmax-tankere, som selskabet har delt med Stena Bulk. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

I foråret valgte Concordia Maritime at deltage i en periodecharter på fire Suezmax-tankskib sammen med Stena Bulk. Det skete på en forventning om et stærkere råoliemarked. Ifølge Concordia Maritime har det stærkere marked nu materialiseret sig, og derfor repræsenterer positionerne en værdi, som selskabet nu indfrier.

Concordia forventer at tjene 5,3 mio. dollars på salget, som vil blive realiseret i år.

"Det er meget tilfredsstillende, at vores eksponering mod Suezmax-markedet falder så godt ud. Værdien af de charterede Suezmax-skibe er steget betragteligt, siden kontrakterne blev underskrevet. Det er derfor vores vurdering, at niveauet og timingen er rigtig til at realisere værdien," udtaler Kim Ullman, CEO i Concordia Maritime, i meddelelsen.

Ifølge Kim Ullman er Concordia Maritimes hovedfokus produkttankskibe, hvor selskabet fortsat har en betydelig eksponering i spotmarkedet med både egne og charterede skibe, siger han.

