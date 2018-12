Ardmore får ny bestyrelsesformand

Det irske tankrederi Ardmore Shipping skal have ny bestyrelsesformand. Det skriver selskabet i en børsmeddelelse.

Reginald L. Jones stopper som bestyrelsesformand ved årets udgang. Han erstattes af Curtis McWilliams, som i forvejen sidder i bestyrelsen for Ardmore Shipping, og som til daglig er Lead Director i Braemar Hotels and Resorts.

"Vi har haft stor gavn af Reggs lederskab og vil savne ham efter vores generalforsamling i 2019, men han efterlader selskabet i meget dygtige hænder af Curtis McWilliams og vores øvrige bestyrelsesmedlemmer, som besidder et bredt udvalg af relevante færdigheder og erfaring og et fælles ønske om at gøre det rigtige for vores aktionærer," udtaler Anthony Gurnee, Ardmore's CEO, i meddelelsen.

Reginald L. Jones fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem i Ardmore Shipping indtil rederiets generalforsamling, hvor han ikke vil være på valg, oplyser Ardmore Shipping.

