Nordic American Tankers indkasser 20 mio. dollars på skibssalg

Nordic American Tankers har solgt to skibe fra bygget i 1999. Salget indbringer 10 mio. dollars pr. styk, oplyser rederiet i en børsmeddelelse.

Tankrederiet har lagt en strategi om at sælge ud af flåden og har i alt solgt ti tankskibe i år, som alle var bygget før 2000.

"Nu består NAT-flåden af skibe bygget i 2000 og fremefter. (...) Topkvalitetsflåden hos NAT tæller nu 23 suezmax tankere med en gennemsnitsalder på ti år," skriver rederiet.

Til trods for at tankmarkedet i flere segmenter ikke ligefrem er en succeshistorie, er Nordic American Tankers optimistisk.

"Tankmarkedet for suezmaxer er stærkt, det stærkeste vi har set i mange år. Udbetalingen af udbytte vil fortsætte med at være et nøgleelement i vores strategi. Vores flåde er velpositioneret til at høste fordelene af det opadgående tankmarked," skriver rederiet.

Større underskud

Det seneste offentliggjorte regnskab for tredje kvartal for Nordic American Tankers viste, at underskuddet voksede.

Rederiet kom ud af tredje kvartal i år med en samlet omsætning på 23,2 mio. dollars, det var en lille tilbagegang fra 23,7 mio. dollars i tredje kvartal sidste år.

Underskuddet blev større og landede på et minus på 37,9 mio. dollars i tredje kvartal i år, og det var en forværring fra tredje kvartal 2017 på 34,3 mio. dollars.

"Som vi havde forventet, så vi i første halvår i år bunden af tankmarkedet. Vores forventninger om, at fragtraterne for vores skibe vil stige i andet halvår af 2018 viste sig at være korrekte," skrev Nordic American Tankers i regnskabet.

Underskudsgivende Nordic American Tankers oplever bedre rater

Nordic American Tankers i nyt tab

Medie: Nordic American Tankers' solgte tankskibe er havnet på beaching-strand