Pensionskasse vil have rederi til at droppe beaching

Norges største penionskasse KLP Kapitalforvaltning kaster nu sig atter ind i debatten om rederiernes brug af beaching-værfter.

KLP har tidligere kritiseret Maersk for at skrotte skibe i det indiske kystområde Alang, og nu er pensionskassen også gået i clinch med det norske tankrederi Nordic American Tankers (NAT).

Det skriver Dagens Næringsliv.

I en serie af artikler har nyhedsmediet beskrevet, hvordan otte skibe fra NAT er blevet ophugget på strandene i Bangladesh. Det har fået KLP til at kontakte ledelsen med Herbjørn Hansson i spidsen med et forslag om at forbyde beaching af rederiets skibe.

Forslaget skal nu drøftes på et bestyrelsesmøde i NAT fredag.

"Nej, vi er ikke naive. Vi troede ikke, at vi var færdige med det her. Men det interessante er nu at se frem. De otte skibe på stranden er det for sent at gøre noget ved, men vi vil sørge for, at rederierne ikke gør det her mere. Vores mål er færre skibe på stranden," siger adm. direktør i KLP, Håvard Gulbrandsen, til Dagens Næringsliv.

Sidst KLP var på banen i debatten op rederiernes brug af beaching-værfter, hvor skibet sejles op på stranden og ophugges i tidevandszonen, var i september 2016. Her kritiserede pensionskassen Maersk for sin udmelding om, at rederiet ville udflage sine europæiske skibe for fortsat at kunne ophugge dem i Indien, hvis EU ikke ville godkende beaching-værfterne.

Kritikken fra KLP er samtidig del af et generelt pres fra långiverne til shipping, som vil have rederier til at tage større ansvar for, at deres skibe bliver ophugget, uden at det er til fare for arbejderne og miljøet.

