Carsten Mortensen forlader DHT Holdings bestyrelse

· 52 år.

· Shippinguddannet i Mærsk (1986), HD i udenrigshandel, lederuddannelser på INSEAD og Wharton Business School.

· Hos Mærsk 1986-1997, bl.a. på hovedsædet, i Mexico og i UK som chef for Maersk Broker.

· Ansat i NORDEN i 1997 som leder af tørlastafdelingen. Udnævnt til COO og direktionsmedlem i juni 2004. CEO fra januar 2005. Fratrådte i juni 2014.

· CEO i BW Group fra 1. april 2015 til september 2018. Aftalen mellem Carsten Mortensen og BW Group er, at den nu tidligere topchef står til rådighed over for rederigruppen tre måneder frem.

· Bestyrelsesmedlem i BW’s 2 børsnoterede selskaber i Oslo, Hafnia Tankers' nye bestyrelse og nu tidligere bestyrelsesmedlem i DHT Holdings.

· Rederiforeningen: Bestyrelsesmedlem i 2005, næstformand i 2009, formand i 2011.

· Gift med Henriette. To børn – Sebastian og Benjamin.