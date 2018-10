Iransk shipping har kun et enkelt og spinkelt håb tilbage

HONGKONG

Mohammad Saeidi er en forsigtig mand, som han bevæger sig rundt i den store krydstogtsterminal for enden af den gamle landingsbane midt i Hongkongs havn.

Men nu er han ikke højtråbende som sådan, men mere en beskeden person, der må leve med de samme op- og nedture i shipping og offshore som andre i industrien. Og som bestyrelsesformand for Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) har han også prøvet det før, at omverden indfører skrappe sanktioner mod landet for at presse det til forhandlingsbordet og indgå en international atomaftale. Ingen aftale, ingen handel.

Lige nu er han i knibe, fordi USA om mindre end en måned genindfører sanktionerne mod Iran. Reelt kan det udelukke hans land og rederiet fra at gøre forretninger med mange udenlandske selskaber, ikke mindst i den vestlige verden, hvor flere har meldt deres exit fra Iran.

Det gælder blandt andre Maersk Tankers, Norden og Torm. Ingen af dem ønsker at gå imod USA.

Irans maritime minister

Det må være lidt paradoksalt for Saeidi, der betegnes som Irans de facto maritime minister, at være på Global Maritime Forum, som er flyttet til Sydøstasien efter at have været afholdt som Danish Maritime Forum i København i tre år.

Sidste gang han deltog, var da forummet blev afholdt i oktober 2015 i den nye krydstogtsterminal i Københavns Nordhavn.

Dengang ville alle tale med Mohammad Saeidi, for der var kun tre måneder til, at FN's sanktioner skulle ophæves, og et nyt multimilliardmarked tonede frem for industrien, som på det tidspunkt var mere end almindelig sulten efter nye aktiviteter.

Rederier og offshorevirksomheder flokkedes derfor om den iranske shippingprofil, og delegationer blev sendt til Teheran for at indgå handelsaftaler inden konkurrenterne.

Selvom USA ifølge Reuters nu overvejer at gøre undtagelser for lande, der har "ydet en indsats for at nedsætte importen af olie fra Iran", er det et meget åbent spørgsmål, om det vil vil have nogen nævneværdig effekt.

Som tingene tegner lige nu, er det mere det udspil, der kom fra tre EU-lande, Rusland og Kina, som Saeidi kan klynge sit håb til. Omend det er ganske tvivlsomt, om det vil have nogen virkning, altså om de selskaber, der har meddelt deres exit fra landet, vil omstøde beslutningen.

Der er tale om den betalingsordning, som Tyskland, Frankrig og Storbritannien præsenterede sammen med Rusland og Kina på FN's Generalforsamling i New York for et par uger siden.

Her er det forventningen, at selve indholdet i aftalen, altså hvordan betalingsordningen i praksis skal fungere, kan blive præsenteret denne uge. Herefter kan Iran og de selskaber, der måtte have overvejelser om at benytte ordningen for at undslippe de amerikanske sanktioner, reelt sige, om de vil benytte sig af den eller ej.

Risikerer 20 års fængsel

Kommentarerne hidtil har dog været meget tvivlende over for systemet.

Frygten for at blive ramt af amerikanske sanktioner er ganske enkelt for stor til, at rederierne vil holde fast i de iranske aftaler. Et kig på det amerikanske udspil viser, at personer eller selskaber, der ikke overholder de amerikanske regler, kan blive straffet med fængsel i op til 20 år i de allermest alvorlige tilfælde.

Blandt de rederier, ShippingWatch vender spørgsmålet med i Hongkong, er der da heller ikke umiddelbart opbakning at spore til udspillet fra de tre EU-lande, Rusland og Kina. USA er ganske enkelt for vigtigt et marked. Risikoen for at komme i bad standing vil man ikke løbe. Og udover samhandlen med USA er der rederier, der har skibe registreret i det amerikanske register, som heller ikke skal nyde noget.

Udover at en del tankrederier har melddelt, at de ikke vil sejle på Iran, gælder det samme for flere containerrederier. Mest markant er dog nok konsekvensen for olieprisen, idet den er steget støt i en forventning om, at andre olieproducenter ikke vil være i stand til at fylde hullet ud efter Iran.

Nøglen til iransk shipping

Ifølge kendere af iransk shipping er Mohammad Saeidi nøglen til det meste i den iranske shippingverden. Det er ikke kun containerrederiet, men de op imod 20 forskellige aktiviteter inden for tank, kemikalie, logitisk og havneforretninger, der får IRISL til de facto at have en anseelse som landets maritime ministerium. Og da rederier som franske CMA CGM landede en ny aftale med Iran i januar 2016, var det Saeidi, der var den franske regerings indgang til markedet.

Undtagelser for import af iransk olie sænker oliepriserne

Det har givetvis været gode relationer mellem Saeidi og CMA CGM's Saade-familie med mellemøstlige rødder, der har været med til at gøre en forskel som en del af den store pakke, der blev underskrevet i Elysee-Palæet.

Den 6. januar var en 12 mands delegation fra Danmarks Rederiforening på besøg i den store shippinggruppe, hvor der både blev diskuteret olie- og shippinginteresser.

Tilbage i Hongkong er der mange gengangere fra det maritime forum i oktober 2015. De to krydstogtsterminaler ligner faktisk også hinanden en del. Bygget i gråt beton med store ruder ud mod vandet og havnen.

Det specielle set-up, som folkene bag har udviklet, er også helt det samme. Gruppearbejde efter dansk model udgør et vigtigt element. Saeidi er sammen med 10-15 andre maritime topfolk med i en gruppe, der skal komme med bud på fremtidens udfordringer.

Det vil være forkert at sige, at den personlige interesse blandt de andre er kølnet af og nok heller ikke den kommercielle. Men det sidste er svært, fordi de ikke kan tillade sig at lave forretninger med ham denne gang, fordi de dermed sætter et meget større marked på spil.

Sanktionerne mod Iran træder i kraft den 4. november.

Irans containerrederi indgår samarbejde med Kina kort før sanktioner

Investorer regner med oliepris på over 100 dollars