Hafnia digitaliserer bunkerindkøb forud for globale svovlkrav

De kommende, globale svovlkrav får Hafnia til at digitalisere sine bunkerindkøb. Til den opgave har selskabet hyret Inatech, en enhed i Glencore, til at stå for opgaven. Det skriver selskabet i en meddelelse.

Inatech får til opgave at implementere it-platformen Shiptech. Platformen skal optimere dele af indkøbsprocessen af brændstof, så Hafnias bunkerindkøbere kan koncentrere sig om at håndtere leverandører og markedsanalyser.

"Fra den nye bunker indkøbsafdeling blev etableret for mindre end to år siden, og i lyset af de kommende 2020 svovlkrav, er vi på udkig efter bedre måder at købe og overvåge brændstofindkøb," siger Peter Grünwaldt, bunkerchef hos Hafnia, som køber brændstof på vegne af Hafnia og en række andre redere.

"Shiptech automatiserer meget af flådemonitoreringen og processerne omkring sammenligning af brændstofpriser, og det vil sætte vores team fri til i stedet at tænkte strategisk og reagere hurtigt, som situationer opstår. Det tillader os i sidste ende at holde øje med brændstofskvaliteten, hvilket er afgørende for os," udtaler han.

Inatech oplyser, at dets it-system er implementeret hos redere, som samlet set opererer mere end 2.000 skibe på verdensplan.

