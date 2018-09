Iranske tankere forsvinder fra overvågning før sanktioner

Flere iranske tankskibe er forsvundet fra den internationale satellitovervågning af skibsfarten.

Det sker seks uger før, at de amerikanske sanktioner mod landet træder i kraft, og årsagen skal formentlig findes i, at senderne ombord på skibene bliver slukket for at skjule skibenes bevægelser. Det skriver Bloomberg.

I hvert fald ti VLCC-skibe med en samlet last på op til 20 mio. tønder olie er forsvundet ifølge Bloomberg, der uden held har forsøgt at få en kommentar fra NITC, National Iranian Tanker Co.

De amerikanske sanktioner træder i kraft 4. november i år.

