Toldkrig rammer nu amerikansk LNG-eksport

Handelskrigen mellem USA og Kina rammer nu direkte de amerikanske ambitioner om at blive en af verdens største eksportører af flydende naturgas, LNG.

Som en del af Kinas svar på USA's seneste salve i toldkrigen smider landet nu en toldafgift på 10 pct. på importen af amerikansk LNG, skriver Reuters.

Specifikt kan afgifterne ramme en række amerikanske LNG-terminaler, der er på tegnebrættet, og som forventes at stå for 60 pct. af den nye LNG, der flyder ind i markedet i 2023.

USA ventes at eksportere op mod 1.000 mia. kubikfod, bcf, LNG i 2018, men Kina – som i 2017 aftog omkring 15 pct. af den amerikanske LNG – ser ud til at købe mindre end 100 bcf i år, skriver nyhedsbureauet.

At Kina nu trækker energisektoren ind i handelskrigen er et tegn på, hvor alvorlig situationen mellem de to økonomiske stormagter er blevet, siger Charlie Riedl, leder af Center for Liquefied Natural Gas, en brancheorganisation, som blandt andet repræsenterer Chevron og Exxon Mobil.

"Mens vi gerne ser den her situation løst så hurtigt som muligt, så regner vi ikke med, at det sker lige foreløbig," siger han til Reuters.

