Kina varmer op til at købe mere naturgas

Den kinesiske regering i Beijing vil sikre sig et betydeligt lager af den flydende naturgas LNG, så de kolde vintermåneder i højere grad bliver varmet op af gas end kul, skriver Reuters.

Blandt andet har landets vicefinansminister sagt, at aftaler med gasleverandører skal være på plads for at komme væk det forurenende kul og over mod renere brændstof. Kort efter meldte det statsejede olieselskab Sinopec ud, at selskabet er i gang med en række tiltag for at sikre lagre af naturgas, herunder flere køb af spotlaster med LNG. Og det kan lede til stigende import de kommende måneder, skriver Reuters, der peger på, at året allerede har været stærkt på den konto.

Ifølge data fra Thomson Reuters har Kina importeret 4,55 mio. ton LNG i August, hvilket er det højeste siden januar. De første otte måneder er der importeret i alt 32,2 mio. ton, en stigning på 46,4 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Reuters noterer, at importen i juli måned kun lå 17 pct. under importen i vintermånederne sidste år, og det kan tyde på, efterspørgslen på LNG har været robust i løbet af hele året.

Ikke kun forbruget er steget, men også opbygningen af lagrene, der kan sikre en mere stabil tilgængelighed til vintermånederne, skriver nyhedsbureauet.

Celsius' rekordinvestering er et sats på gasmarkedet i 25 år

Kina vil have flere skibe til at sejle på LNG

Europa vil importere mere amerikansk LNG