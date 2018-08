Underskuddet er vokset for Torm i første halvår

Det danske produkttankrederi Torm fik et underskud før skat i andet vartal af 2018 på 8,9 mio. dollars, hvilket var en del værre end samme periode sidste år, hvor det endte med et minus på 1,6 mio. dollars.

Det fremgår af rederiets regnskab.

Dermed bekræfter resultatet fra Torm den tendens, som de konkurrenter, der allerede har lagt deres kvartals- halvårsresultater frem viser: At det er mere end svært lige nu at få et godt resultat ud af at sejle med raffinerede olieprodukter, selvom efterspørgslen er høj.

"Trods god efterspørgsel fra slutbrugerne var produkttankmarkedet fortsat presset i andet kvartal 2018. Jeg kan dog med tilfredshed konstatere, at Torm klarede sig bedre kommercielt end de benchmarks og rederier, vi sammenligner os med," lyder det i en kommentar fra Executive Director Jacob Meldgaard, som tilføjer:

"Vi er fortsat med at forny og optimere flåden og har således i andet kvartal taget levering af en LR2-nybygning og udnyttet optioner på tre MR-nybygninger. Derudover har vi til dato besluttet at installere scrubbere på 14 af vores skibe for at forberede Torm på de forventede konsekvenser af IMO's svovldirektiv, der træder i kraft i 2020."

Sivender rater

Resultat før skat for første halvår 2018 blev et underskud på USD 7,5 mio.mod et plus på 3,3 mio. dollars i samme periode 2017.

Det er de faldende rater inden for produkttank, der presser Torm, ligesom det har udfordringen for konkurrenterne.

I andet kvartal 2018 opnåede Torm TCE-rater på 12,944 dollars om dagen, hvor de i samme periode i 2017 lå på 13,841 dollars per dag. Raterne på produkttankmarkedet lå i begyndelsen af andet kvartal 2018 tæt på niveauerne i første kvartal 2018 men begyndte at falde mod slutningen af kvartalet, oplyser Torm.

Ved udgangen af juni bestod Torms ordrebog af nygninger af ti skibe: et LR2-skib, to LR1-skibe og syv MR-skibe, alle fra Guangzhou Shipyard International i Kina. LR2-skibet forventes leveret i tredje kvartal 2018 og LR1- og MR-skibene i perioden 2019 til første kvartal 2020.

Den bogførte værdi af flåden var USD 1.450 mio. pr. 30. juni 2018, eksklusive udestående afdrag på nybygninger på USD 306 mio.

(opdateres)

Hvem blinker først i produkttank?

Mikael Skov: Nyt opkøb styrker fokus på børsnotering