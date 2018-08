Tankskibe med scrubbere kan få kontant fordel i 2020

Det kan vise sig at være en god forretning for tankredere at installere scrubbere på deres store skibe i god tid før de kommende svovlregler.

Fra 1. januar 2020 træder de globale svovlregler i kraft. De betyder, at skibe enten skal sejle med lavsvovlholdigt brændstof eller have installeret scrubbere, som gør det muligt at rense røgen.

Og ifølge analysehuset Drewry så kan der være penge at spare for de tankredere, som har scrubbere på plads på sine VLCC-skibe, når reglerne til bunkerolien træder i kraft.

Det skyldes, at den lavsvovlholdige brændstof, som skibe uden scrubbere skal sejle på, vil være markant dyrere end det svovlholdige brændstof, som skibe med scrubbere kan sejle på, i den første tid efter de nye regler.

Faktisk vil besparelsen ifølge analysehuset være så stor, at et nybygget VLCC-skib kan tjene udgifterne til scrubberen hjem allerede det første år, efter at kravene er indført. For et ældre skib vil det muligvis tage lidt længere tid, skriver Drewry.

Flere toneangivende tankrederier som DHT og Frontline har da også allerede valgt at købe scrubbere til flere af sine skibe.

Drewry tager dog visse forbehold i sin analyse.

"Selv om det at installere en scrubber ser kommercielt attraktivt ud baseret på de her beregninger, så er der stadig spørgsmålstegn omkring tilgængeligheden. Derudover kan tilgængeligheden for HFSO (svovlholdig brændstof, red.) for skibe med scrubbere være begrænset, hvis der kun er relativt få skibe med scrubbere, da der vil være udgifter forbundet med at opbevare lagre af brændstof, som er mindre populært," lyder konklusionen.

Se hele regnestykket bag analysen her.

Frontlines scrubberkøb kan for alvor sparke gang i redernes svovlvalg

DHT satser stort på scrubbere til 12 tankskibe: "Vi er velforberedte"