Nordic American Tankers i nyt tab

Nordic American Tankers får et nyt tab i andet kvartal, men betaler vanen tro udbytte til sine aktionærer.

Det New York-noterede rederi er kontrolleret af den norske erhvervsmand Herbjørn Hansson, som også er formand og topchef.

Selskabet er kendt for at have udbetalt udbytte i samtlige kvartaler, siden det blev stiftet.

Det gælder også i andet kvartal, hvor aktionærerne får udbetalt 0,02 dollars per aktie. Det er 84. gang, at Nordic American Tankers sender penge afsted til sine medejere.

Store olieselskaber og store oliehandlere er vigtige for tankindustrien. Usikre politiske udviklinger kan måske endda være en god ting Nordic American Tankers

Det sker til trods for, at rederiet opererer i det pressede marked for råolie, hvor et stort overudbud presser raterne nedad, og derfor må tage til takke med et stort underskud.

Ledelsen ser dog bedre tider forude.

"Verdensøkonomien er inde i sit stærkeste opsving siden 2010. Når det går godt for verdensøkonomien og verdenshandlen, så er det positivt for råolietank. De seneste makroøkonomiske data giver yderligere positive signaler for verdensøkonomien og derfor for NAT's forretning. Store olieselskaber og store oliehandlere er vigtige for tankindustrien. Usikre politiske udviklinger kan måske endda være en god ting," lyder det i ledelsesberetningen, uden at det dog bliver præciseret, hvordan den geopolitiske uro eventuelt kan gavne.

Nedgang over hele linjen

Trods optimisme for fremtiden står det dog klart, at andet kvartal har været svært for Nordic American Tankers.

Bundlinjen i andet kvartal viser et tab på 27 mio. dollars, svarende til omkring 176 mio. kr. Ser man på årets første seks måneder stiger tabet til 46,8 mio. dollars. Begge poster er en klar forværring i forhold til de sammenlignelige perioder af 2017.

I andet kvartal viser driftsindjteningen også et tab, mens omsætningen daler kraftigt. Driftsindjteningen lyder på -17,5 mio. dollars mod et minus på 10,2 mio. dollars i andet kvartal af 2018. Omsætningen fra skibene falder til 27 mio. dollars fra 39 mio. dollars.

Resultaterne er lavet på baggrund af en gennemsnitligt dagsrate for skibene på 10.500 dollars. I andet kvartal af 2017 lød det samme tal på 16.100 dollars.

Der er også sket ændringerne i flådesammensætningen i kvartalet. Nordic American Tankers har solgt otte tankskibe, som nu er leveret til deres nye ejere, mens det første af tre nybyggede skibe er blevet leveret.

Fremadrettet vil flåden bestå af 28 suezmax-skibe og tre nybygninger, oplyser Nordic American Tankers.

