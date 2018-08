Danske skibe blandt de store olieeksportører fra Iran

En stor del af Irans eksport af olie sker ombord på græske skibe, som nu risikerer at blive ramt af de amerikanske sanktioner.

I sidste uge trådte USA endegyldigt ud af atomaftalen med Iran og genindførte sanktionerne mod landet. USA truer desuden med at straffe alle, som fortsætter med at handle med Iran.

Det har allerede fået flere store tankrederier som Maersk Tankers, Torm og Norden til at trække sig fra den iranske olieeksport, som ellers er steget kraftigt, efter at atomaftalen gjorde det muligt for Iran igen at sælge olie på verdensmarkedet.

Men det er især de græske skibsejere, som vil blive berørt. Det viser en opgørelse fra skibsdatabasen Vessels Value.

Skibsejere Top fem over lande, hvis skibe har sejlet olie ud af Iran siden 1. januar, 2018. Grækenland: 81 Iran: 51 Danmark: 18 Kina: 14 Japan: 13 Kilde: Vesselsvalue.com Knap for faktaboks Vis Mere

Siden 1. januar har 81 græskejede skibe sejlet olie ud af Iran. Herefter kommer Iran med 51 skibe og Danmark med 18 skibe.

Vessels Value skriver desuden, at længden af oliefragterne ud af Iran er faldet markant, siden den amerikanske præsident Donald Trump gjorde det klart, at USA ikke længere støtter atomaftalen.

Det gælder dog ikke eksporten af olie fra Iran til Kina, som ligger nogenlunde stabilt. Det skyldes formentlig ifølge Vessels Values, at Kina har sagt, at de fortsat vil handle med Iran, selv om USA har genindført sine sanktioner.

USA varsler streng håndhævelse af sanktioner mod Iran

Iran truer med at lukke et nåleøje for olietransporter

Maersk Tankers lukker ned i Iran efter Trumps atom-exit