Trafigura vil bygge stor olieterminal i Texas

Handelshuset Trafigura planlægger at bygge en stor olieterminal i Texas, som skal gøre det muligt at tanke VLCC-skibe og udnytte en voksende eksport af amerikansk råolie.

Terminalen vil blive placeret i Corpus Christi og kræver godkendelse af de amerikanske myndigheder, før den kan blive bygget. Det skriver flere medier, herunder Financial Times og Reuters.

Får projektet grønt lys, så vil det være den første terminal i den amerikanske golf, som kan bruges af VLCC-skibe. I dag bliver olien lastet på mindre skibe, som sejler ud til supertankere og overfører lasten.

Den vil samtidig blive et centralt knudepunkt i eksporten af amerikansk råolie, som ventes at stige markant de kommende år, efter at et eksportforbud blev løftet i 2016.

Trafigura holder fortsat detaljerne om terminalen for sig selv, men en talsperson fortæller til Reuters, at kapaciteten vil ligge på omkring 500.000 tønder om dagen.

