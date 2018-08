Handelskrig kan ramme USA's eksport af LNG og råolie

Handelskrigen mellem USA og Kina kan komme til at gå ud over den amerikanske eksport af LNG og råolie til Kina.

Det var ellers et af de områder, der rent faktisk fungerede for samhandlen mellem Kina og USA, skriver Reuters.

Donald Trump gav via et tweet søndag udtryk for, at toldtarifferne bliver en fordel for USA.

"Tarifferne gør deres arbejde i stor stil. Ethvert land på jorden ønsker at tage rigdom fra USA, altid til skade for os. Jeg siger, når de kommer, beskat dem."

Men Kina overvejer som konsekvens af handelskrigen at indføre told på import af LNG og råolie fra USA. Råolieimporten har haft en størrelse på i alt 313.000 tønder pr. dag i første halvår i år. Det svarer til en eksportværdi for USA på 4 mia. dollars.

Det lyder måske ikke af så meget i det store samlede regnestykke for samhandlen mellem de to store lande, men både råolie og også LNG var områder, hvor USA potentielt kunne have øget sin eksport, skriver Reuters.

